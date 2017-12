De erfarne folkemusikere Jamie og Kristian Bugge hjælper med at få samspillet til at fungere ved juleballet.

Til julebal med spillemænd...

Musikere fra Køge og Roskilde spiller op til dans og for at få det hele til at hænge ordentligt sammen, kommer de erfarne folkemusikere, Kristian Bugge og hans kone, Jamie og hjælper til, dels med at få de mange musikere til at fungere sammen, dels ved selv at spille en del af aftenen.