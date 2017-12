Rockabilly omvarmning til 2018

Wild Wax combo er et tre-delt rockabilly band fra København. Bandet blev dannet i 1996 af tre fyre fra andre rockabilly bands, som ville spille sammen for at genfinde det vilde og rå 50'er rockabilly - men med et moderne twist.

De har koncerter næsten hver weekend. Mest i Danmark - men oftere og oftere også i Sverige, Tyskland og endda USA, hvor de deler scenen med The Go-Getters, Wildfire Willie & The Ramblers, Jack Baymoore & The Bandits, Mike Bell & de Belltones etc. etc. Ægte fuldfed rockabilly.