Flytningen til langt bedre rammer i Den Hvide by har været en succes, kan indehaver Morten Wieland konstatere. Her i spidsen for sine medarbejdere.

Køkkenforretning Gazelle igen

Køge Onsdag - 13. december 2017 kl. 19:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går godt hos AUBO's forhandler i Køge. Faktisk så godt, at butikken for andet år i træk modtager Gazelle-prisen fra Dagbladet Børsen. Gazelle-prisen overrækkes til højdespringende virksomheder, der i hvert af de seneste fire regnskabsår kan fremvise vækst og samlet set fordoble omsætningen i den fireårige periode. Denne gruppe af fremadstormende virksomheder er AUBO Køge nu altså atter en del af. Det glæder indehaver Morten Wieland, der har stået i spidsen for butikken siden 2014.

- Vi er utroligt stolte over, at vi endnu engang har gjort os fortjent til Børsens Gazelle-pris. Det er et stort skulderklap og en indikation på, at vi er i en rivende udvikling. Vi er vokset i et passende tempo, som har gjort, at vi hele tiden har haft et solidt overblik over vores forretning. Vi var køkkenforretning nummer 11, der åbnede i Køge, og i dag er vi seks tilbage. Det må jo betyde, at vi gør noget rigtigt i måden, vi driver vores forretning på. Opskriften på vores succes skal blandt andet tilskrives vores danskproducerede kvalitetsprodukter og en nøje planlagt marketingstrategi. Den kombination skaber mange og glade kunder og dermed også øget omsætning, siger Morten Wieland.

Væksten skal fortsætte i nye rammer

I juli måned flyttede AUBO Køge fra ydmyge lokaler i en nedlagt kiosk til store og flotte rammer i Den Hvide By - side om side med Køges øvrige udbud af køkkenforretninger. De nye faciliteter har givet muligheder for at præsentere køkkenudstillinger på et helt nyt niveau. Netop det faktum giver Morten Wieland troen på, at væksten vil fortsætte hos AUBO i Køge.

- Vores nye lokaler i Den Hvide By har givet os et massivt boost og langt bedre muligheder for at imponere vores kunder med miljøvenlige køkkener i fedt design. Det har resulteret i, at vi både sælger flere og større køkkener end tidligere. Med det in mente er det svært at være pessimistisk i forhold til den fremtidige vækst, og der skal da heller ikke herske tvivl om, at vi også går efter Gazelle-prisen til næste år, så vi kan fuldende vores hattrick, siger Morten Wieland.

Morten Wieland og resten af teamet i AUBO Køge fik overrakt Gazelle-prisen i Tivoli Hotel & Congress Center.