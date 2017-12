Køgensere modtager julepakker i haven

Sidste år købte 53 procent af sjællænderne julegaver online, men forventningen er, at endnu flere vil gøre det i år. Mens julehandlen på nettet boomer, har mange Køge-borgere gjort det ekstra nemt for sig selv at modtage julepakkerne. Ialt 2.341 husstande i 4600 Køge er nemlig tilmeldt PostNords gratis pakkeordning Modtagerflex. Det betyder, at de får deres pakker leveret et aftalt sted på adressen, f.eks. i skuret eller på terrassen, selvom de ikke er hjemme. - I den travle juletid har det stor betydning for de nethandlende, at pakkerne nemt og bekvemt kan modtages.