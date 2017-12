Køge Bibliotek udvider åbningstiden

De længere åbningstider gør det lettere for pendlere og børnefamilier at bruge biblioteket. Aftenåbning har været et udbredt ønske i besvarelsen af bibliotekets brugerundersøgelser. -"Det er vigtigt at biblioteket er tilgængeligt for alle. Åbningstiderne er en af de parametre vi kan skrue på for at øge tilgængeligheden. Vi opfylder således et stort ønske og gør det lettere for mange at bruge biblioteket i en ellers travl hverdag, siger bibliotekschef Jytte Dahl. Målet er dels at flere af kommunens borgere vil få lyst og mulighed for at benytte biblioteket og dels at øge tilfredsheden hos eksisterende biblioteksbrugere.