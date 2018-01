Pianist David Lau Magnussen og organist Anne Kirstine Mathiesen spiller som duo til klassisk koncert i Køge Kirke.

Klassisk nytårskoncert i kirken

Køge Onsdag - 03. januar 2018 kl. 18:23 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Køge kirkes sæson 2018 spilles i gang med Nytårskoncerten søndag den 14. Januar klokken 16.00 bliver det med både klaver og orgel.

Samtidig! Værkerne på programmet er et festfyrværkeri af Bach, Mozart, Franck og Dupré samt en uropførelse af Jens Ramsing.

For et halvt års tid siden medvirkede pianist David Lau Magnussen og organist Anne Kirstine Mathiesen som duo

i den relativt sjældne kombination af klaver og orgel i Køge Kammermusikfestivals koncertrække i foråret, hvor unge musikere

spiller koncerter sammen med professionelle. Her fik publikum mulighed for at opleve en halv times koncert med duoen,

og fik man ikke hørt den koncert, så er muligheden der altså nu igen. Første halvdel af koncerten består af to transskriptioner og sidste

halvdel efter pausen er variationsværker skrevet for originalbesætningen klaver/orgel.

Bachkoncerten er oprindelig skrevet for to cembali uden orkester, men i kombinationen klaver og orgel får lytteren større mulighed for at høre, hvad der foregår i hver stemme og mulighederne for at variere med dynamiske kontraster giver også lytterne en anden vinkel på værket, som ikke er uinteressant.

Mozarts dramatiske og smukke klaverkoncert nr. 20 i d-mol er ligeledes en transskription, dvs. at orglet i dagens udgave skal være 'orkester' og således akkompagnere klaversolisten. Francks Prélude, fugue et variation i h-mol er oprindeligt skrevet for klaver og harmonium.

Senere også arrangeret for orgelsolo, og som sådan også blevet mest udbredt som standardrepertoire for organister.

I denne udgave spiller orglet den sangbare solostemme akkompagneret af klaveret i de forskellige variationer.

»Forfængelighedsvariationer« er komponeret af Jens Ramsing, der udover at være pianist, også er organist i Sct. Peders kirke i Næstved. En del af værket er blevet udvidet i løbet af december 2017 og værket får dermed en re-uropførelse ved denne koncert.

Det er kirkemusik baseret på to af den danske salmebogs skønneste salmer, 'O Gud ske lov til evig tid' samt 'Far verden, farvel' - begge med tekster af Thomas Kingo. Anledningen til at skrive værket var oprindeligt at komponere ny musik for klaver og orgel, som både var enkelt og lyttevenligt. Og med et svagt strejf af jazz drysset ind over, må man sige at det er det og endda et meget charmerende og stemningsfuldt værk.

Koncerten afsluttes med Marcel Duprés virtuose variationer over to temaer, opus 35. Klaveret indleder med første tema hvorefter orglet overtager og spiller det andet tema. I løbet af variationerne bliver de to temaer efterhånden viklet ind i hinanden og det hele

munder ud i en fabelagtig finale i dansende balkanrytmer.

Der er gratis adgang til koncerten og der serveres en forfriskning i pausen.