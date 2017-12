Køge Kommune har stor succes med sine kurser for angstramte unge og voksne. Foto: Henrik Førby Jensen

Invitation til unge med angst og depression

Køge Onsdag - 12. december 2017

Torsdag den 14. december klokken 16.30 er der informationsmøde Teaterbygningen om et tilbud, der henvender sig til unge, der kæmper med angst og depression. Du kan helt uforpligtende komme og høre mere om kurset, der tidligere har hjulpet andre unge. Du er meget velkommen til at tage en forælder, ven eller vejleder med. Tilmelding til kurset foregår på informationsmødet.

Kurset forløber over otte torsdage á 2,5 time og foregår på Teaterbygningen i Køge klokken 16.30 til 19.00 i perioden 8. februar til 12. april 2018.

Undervisningen varetages af to frivillige instruktører, som har et personligt kendskab til angst og/eller depression, og som ved, hvordan det er, at have symptomerne tæt inde på livet. Instruktørerne har gennemført en systematisk uddannelse, som gør dem i stand til at lede kurserne.

Videnskabelig undersøgelse

Køge Kommune har siden 2012 haft stor succes med at udbyde lignende kurser til voksne. En dansk forskningsundersøgelse viser, at kurset har store positive effekter på de voksne kursister, der blandt andet oplever en reduktion af symptomer på angst og depression, øget tro på egne evner til at håndtere symptomerne og til at opnå støtte hos omgivelserne.

Man forventer, at der kan findes lignende effekter, når kurset udbydes til unge. Derfor har Køge Kommune valgt at blive en del af et nationalt projekt LÆR AT TACKLE angst og depression for unge over de næste to år i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, Statens Institut for Folkesundhed og lokale samarbejdspartnere i Køge. Ialt 38 kommuner i Danmark vil deltage i projektet.