Han skiller fårene fra bukkene

- Bogen er nok bedst betegnet som en børnebog med potentiale til indlæring og humor. Den henvender sig primært til børnefamilier, som gerne vil hygge sig med en god bog og samtidig lære lidt. Derudover er den essentiel til udlændinge, som kan have svært ved at tolke de danske talemåder og »ironi«. Bogen er også den perfekte mandelgave til arbejdskollegaerne og familien, mener illustratoren

Dyr som omdrejningspunkt Ideen til bogen opstod hos Ole Anand. Siden gymnasietiden har han haft drømmen om at få lavet et »mini leksikon« om talemåder. Og illustratoren var med på ideen.

- Mit eneste »krav« var, at hvis jeg skulle illustrere bogen, ville det blive med dyr som omdrejningspunkt. Dyr appellerer til børn, og at personliggøre dyr er en stor dyd, fortæller Peter A.W. Lundqvist.

Udover det kreative arbejde med talemåder har Peter A.W. Lundqvist også en drøm om at kunne skabe et univers om sine illustrationer i produkter (bøger, kopper, kalender, mv.), som ville kunne fås i diverse forhandlere.

- Det bedste ville være at kunne sætte præg på den danske humor og være en del af den glæde, som folk giver til hinanden. Så at starte med en bog har været en fantastisk rejse. Derudover håber jeg, at bogen fremmer muligheden for at arbejde på nye projekter fra forfattere eller virksomheder, der kan se et potentiale i min stil, siger han.