Se billedserie Elevernes glæde over sejren var tydelig. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Glade elever vandt aviskonkurrence

Køge Onsdag - 23. december 2017 kl. 18:52 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En begejstret summen bredte sig i gymnastiksalen på Askovskolen onsdag eftermiddag. Her var skolens 7.-klasses elever trommet sammen og efterhånden som formålet med samlingen gik op for eleverne, begyndte glæden at brede sig - navnlig blandt eleverne i 7B.

Klassen er nemlig blandt de 25 vindere af den indledende runde af konkurrencen »Avisens i undervisningen« og Deres Udsendte havde fået æren af at overrække klassen den glædelige nyhed og begrundelsen fra dommerkomiteen:

- 7.b har med »På for Køge« lavet en avis med et klart tema, der har en god sammenhæng til konkurrencens tema. Målsætningen om at lave lokalt stof til Køges unge bliver opfyldt på en fin og journalistisk realistisk måde. Artiklerne er ikke bare citeret eller kopieret fra andre aviser, men det skinner igennem, at eleverne selv har været ude i det lokale landskab og har snakket med deres kilder. Samtidig husker eleverne i artikelskrivningen deres målgruppe, og alle artiklerne er meget tydeligt med unge i fokus, lød begrundelsen.

Et jubelbrøl, store smil og masser af kram fulgte straks meddelelsen og de glade elever stillede velvilligt op til interview. Opgaven i den landsdækkende konkurrence for 6. til 10. klasse har været at lave en avis eller webavis. De tilmeldte klasser har fire ugers gratis, digital adgang til journalistiske nyheder produceret af mere end 1.000 journalister og redaktører på dagblade og digitale nyhedsmedier i Danmark som journalistisk ballast. Men opgaven har ikke været let, indrømmer chefredaktør Nichlas Simonsen

- Det har været sjovt og udfordrende. Nogle gange troede jeg ikke, vi ville blive færdige til tiden. Det tog lang tid at finde ud af, hvad vi ville skrive om, forklarer han.

Til sidst blev klassen enig om at skrive om unge, der gør noget for andre frivilligt og resultatet blev avisen »På for Køge« med artikler om alt fra fattigdom og sociale problemer til Køges spejdere og frivillige brandmænd til SSP og en reportage om det frivillige arbejde i Køge Håndboldklub.