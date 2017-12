Se billedserie Det frivillige arbejde er båd en motivation i sig selv og en god forretning, konstaterer partner Steen Witthøfft, Partner Advokater. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Et advokatfirman med social samvittighed

Køge Onsdag - 13. december 2017 Af Henrik Førby Jensen

For mange handler julen blandt andet om at gøre en god indsats for andre. Det kan være i form af et bidrag til godgørende formål eller at yde en frivillig indsats, så socialt udsatte også får del i julens goder og glæder. Hos Partner Advokater er det i en vis forstand jul året rundt - det er nemlig en del af firmaets værdimæssige fundament at yde en social indsats i arbejdstiden.

- Vi hedder Partner Advokater og det ligger der flere ting i. Vi betragter vores firma som en partner for kunderne og vi vil gerne være en partner i samfundet for at sikre, at alle har adgang til en advokat, fortæller 35-årige Louise Vigand Kryger, der er en af de fem advokater i virksomheden på Nørregade.

Ordentlighed er et grundlæggende princip, forklarer partner Steen Witthøfft.

- Da vi startede kontoret, gik vi ind i de projekter og det frivillige arbejde, vi brændte for. Det er vigtigt for os at give noget tilbage, når man har en ressource eller har lidt mere end andre. Men det er også en god forretning. Det giver god omtale og god PR, konstaterer partneren, som i en lang årrække har været engageret i Køge Boldklub.

Hjælper mange

Alle advokater hos Partner Advokater rådgiver på skift i den lokale advokatvagt og da virksomheden i 2007 åbnede en afdeling i Ringsted, genoprettede de den ellers nedlagte advokatvagt i byen.

Medarbejderne bestemmer iøvrigt selv, hvilke frivillige opgaver, de vil bruge arbejdstid på. Louise Vigand Kryger har valgt at undervise på forældrekurser i Solrød og Køge Kommune og er frivillig rådgiver på to krisecentre under Mary Fondens projekt »råd til livet«.

Hun besøger krisecentre én gang om måneden, men er også klar til at springe til hvis der lige er flyttet ind ny kvinde ind på centret og har brug for hjælp. Og den frivillige indsats giver god mening - selv i en branche, som kan være præget af hård konkurrence.

- Når det nu lykkedes for mig at blive advokat, så er det også fordi, jeg gerne vil hjælpe nogle. Det gælder også dem, der ikke har mod eller råd til at træde ind på kontoret. At hjælpe dem, der ikke kan betale selv, er at være en ordentlig advokat, siger Louise Vigand Kryger.