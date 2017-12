Se billedserie Det går ikke at glemme reflekserne på cyklen, mener børnene fra Druestrup Friskole.

Elever vandt tegnekonkurrence

Køge Onsdag - 14. december 2017 kl. 08:44 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever fra fjerde klasse på Druestruop friskole i Tureby er blandt de ti vindende klasser af Cyklistforbundets årlige tegnekonkurrence »Lys på med Ludvig«.

Der er blevet tegnet og tegnet i årets Lys på med Ludvig-kampagne. Hundredevis af elever har sendt deres tegning af cykelkaninen Ludvig og hans bedste ven Panda Poul til Cyklistforbundet. Nu er vinderne af den store tegnekonkurrence fundet på lokal skole.

Ifølge lygteloven skal der være lys på cyklen fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr. Men alt for mange børn cykler uden lys i vintermørket, og de færreste børn ved, hvor svært bilisterne har ved at se en mørk cyklist.

Derfor kører Cyklistforbundet og Lærerstandens Brandforsikring hvert år i november lys- og lygtekampagnen »Lys på med Ludvig«, der henvender sig til elever i fjerde klasse. Kampagnen skal lære børn at passe på sig selv i vintermørket og lære dem vigtigheden af gode cykellygter og reflekser. For synlighed giver større sikkerhed.

- I fjerde klasse begynder mange børn at cykle på egen hånd til skole. Det er i den alder, vi skal gøre børnene til lygtevante cyklister, så de bedre kan passe på sig selv, når de cykler i den mørke tid, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Så er der fest

Årets kampagne blev afsluttet med en stor tegnekonkurrence, hvor ti tegninger er valgt ud som vindere af de ti hovedpræmier: En funklende discokugle og et gavekort på 2.000 kroner til en sej klassefest.

- Vi har været igennem hundrede vis af flotte og skægge tegninger og mange med lys og lygter på de tegnede cykler. Det viser, at børnene har forstået det alvorlige budskab om at huske lys på cyklerne, siger Klaus Bondam og sender et stort tillykke til fjerde klasse fra Druestrup Friskole, der som en af de ti heldige klasser kan se frem til en klassefest.

Forældre er lys- og lygte-ambassadører

Årets kampagne nåede med 45.000 deltagere fra 2.000 klasser landet over ud til cirka to tredjedele af landets 4. klasser. Men kampagnen henvender sig også til forældre. Det sker blandt andet med en særlig forældreguide på www.lyspaa.dk/foraeldre. Guiden skal hjælpe forældre til for eksempel at tjekke, om barnets cykel har alle lovpligtige lygter og reflekser.

- Som forældre har man ansvaret for at sikre, at barnets cykel er i orden og udstyret med de lovpligtige lygter og reflekser. Vi håber, at forældreguiden vil inspirere forældre til at blive hverdagens ambassadører for lys og reflekser, siger Klaus Bondam.