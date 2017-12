Køge Handel føler sig kørt over i processen, hvor Socialdemokratiet og Enhedslisten i Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at sløjfe parkering i Vestergade. Foto: Jesper From

Christensen undrer sig over Jorsøs fremfærd

Køge Onsdag - 15. december 2017 kl. 18:32 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Flemming Christensen undrer sig over udfaldet af Teknik- og Miljøudvalgsmødet i sidste uge, hvor det blev besluttet at skrotte korttidsparkeringen på 15 minutter i Vestergade i Køge.

Borgmesteren bekræfter, at han kort inden udvalgsmødet havde et møde med Køge Handel og beboerrepræsentanter fra området, hvor man drøftede en forlængelse af parkeringsordningen i Vestergade, som er et stort ønske fra forretningerne.

- Jeg er forbavset over at se referatet fra Teknik- og Miljøudvalget. Jeg undrer mig især over Mette Jorsøs fremfærd. Jeg havde lovet Køge Handel og beboerrepræsentanter fra området omkring Vestergade, at jeg ville indkalde til et møde, hvor vi skulle kigge på situationen forud for den evaluering af parkeringen i Vestergade, der skulle finde sted i Teknik- og Miljøudvalget. Mette Jorsø var også inviteret, men hun sendte afbud dagen før. Jeg holdt mødet alligevel og sendte et fyldigt referat til Mette Jorsø, fortæller Flemming Christensen (K).

- På mødet blev der på fineste vis aftalt nogle muligheder for, at parkeringen kunne fortsætte, herunder at det kun skulle være et kvarters parkering. Efterfølgende rykkede jeg Mette Jorsø for at få at vide, hvad hun havde tænkt sig at gøre. Men hun svarede mig ikke på det. Så bliver resultatet, at Venstre undlader at stemmer. Det forstår jeg ikke. Det input, hun har fået fra det referat af mødet, bruger hun tilsyneladende slet ikke i Teknik- og Miljøudvalget, og jeg kan tvivle på, om de andre medlemmer i udvalget er vidende om, at det findes. Det er i hvert fald forkert, når hun udtaler, at hun er uvidende om handelsstandsforeningens holdning, fortsætter borgmesteren.

Det undrer også Flemming Christensen, at Venstre undlader at stemme i udvalget, for Venstre har alene flertal i Teknik- og Miljøudvalget med fire medlemmer ud af syv. Og da Torben Haack var fraværende fra mødet, er det kun Niels Rolskov (EL) og Erling Larsen (S), der har stemt forslaget om at droppe parkeringen i Vestergade igennem.

- Venstre ville have haft nok. Om ikke andet kunne Venstre begære sagen i byrådet. Jeg forstår ikke, at de bare lader være med at gøre noget og lader sagen ligge, siger Flemming Christensen.