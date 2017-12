Billetter revet væk til jazzdivas julekoncerter

Caroline Henderson startede i 2010 en tradition med fire udsolgte julekoncerter i Christians Kirke i København. Siden er traditionen år for år blevet udvidet til også at omfatte julekoncerter i andre kirker rundt omkring i landet. Syv år er gået, og i 2016 blev det til hele 31 udsolgte julekoncerter fordelt over hele Danmark.

Udgangspunktet for samarbejdet er, at Køge Kirke kan præsentere koncerttyper de normalt ikke lægger hus til, og at Tapperiet får mulighed for at arrangere koncertopsætninger i anderledes og inspirerende rammer. Julekoncerterne med Caroline Henderson i Køge Kirke den 16. december afholdes kl. 17:00 og kl. 20:00. Begge koncerter er udsolgte og det er således ikke længere muligt at købe koncertbilletter.